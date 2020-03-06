كوكو يثني على روني رغم الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

أثنى فيليب كوكو المدير الفني لفريق ديربي كاونتي على النجم الإنجليزي المخضرم واين روني رغم هزيمة الفريق أمام مانشستر يونايتد صفر - 3 مساء أمس الخميس في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى دور الثمانية للموسم السادس على التوالي، بينما ودع البطولة ديربي كاونتي المنافس في دوري البطولة الإنجليزية.

وأثنى كوكو على روني نجم مانشستر يونايتد السابق، قائلا "واين روني لا يحب الخسارة على الإطلاق، مثلنا جميعا، ولكن مباراة مانشستر يونايتد تحمل أهمية خاصة بالنسبة له".

وأضاف:" لقد لعب (روني) مباراة رائعة، ومن المؤلم أنه لم يسجل، أعتقد أن ذلك كان سيشعره بالسعادة، لكنه استمتع بالأداء".