أغلبية الشركات البرازيلية تتوقع الخروج من أزمة كورونا بدون خسائر ملموسة

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن أغلبية الشركات البرازيلية واثقة من قدرتها على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم بأقل قدر من الخسائر.

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "إكس بي إنفستمنتوس" فإن حوالي 80% من بين 529 شركة شملها المسح ترى أن الوباء سيكون له تأثير طفيف فقط على أنشطتها أو لن يكون له تأثير على الإطلاق.

وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تفاؤلا، في حين تتوقع الشركات الكبيرة المزيد من الاضطرابات بسبب تعرضها الأكبر لتطورات الأسواق العالمية.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسح أجري خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي.

وقالت نصف الشركات التي شملها المسح إنها لم تشعر بأي تأثير لانتشار الفيروس على أنشطتها حتى الآ،. ومن بين الشركات التي تعرضت لبعض المشكلات، قالت 25% من الشركات إنها سجلت إلغاء أو تأخيرا في الطلبيات، وقالت 36% منها إنها تعرضت لاضطراب في توريد مستلزمات التشغيل، و4% قالت إن لديها عمال إما مشتبه في إصابتهم أو تأكدت إصابتهم بالفيروس.

في المقابل قالت 9% من الشركات وبخاصة شركات الرعاية الصحية إنها سجلت زيادة في الطلب على خدماتها.

يذكر أن البرازيل لديها 9 إصابات مؤكدة بالفيروس إلى جانب 636 حالة مشتبه في إصابتها به بحسب وزارة الصحة البرازيلية.