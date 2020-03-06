احتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية بسبب الأوضاع المعيشية

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متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

نظم عدد من المحتجين مساء أمس الخميس اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت، ومسيرة في أنطلياس في جبل لبنان، وقطعوا الطريق عند مدخل مدينة طرابلس شمالي لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وتأتي هذه الفعاليات احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، وردد المحتجون هتافات منددة بالمسؤولين مطالبين القضاء بحبس الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

وانطقت مسيرة من ساحة انطلياس جابت شوارع البلدة تحت شعار "لا ثقة"، احتجاجا على الأوضاع الراهنة وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.

واعتصم عدد من المحتجين أمام مبنى جمعية المصارف في وسط بيروت. ونددوا بالسياسات المصرفية المتبعة التي تطال صغار المودعين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسة عقدها اليوم الخميس مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة.