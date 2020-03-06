لجأ نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس إلى مصافحة "بالكوع" بدلا من الطريقة التقليدية للمصافحة باليد، وذلك في إجراء احترازى خشية فيروس "كورونا" المستجد (كورونا-19).

والتقطت عدسات وسائل الإعلام الامريكية صورا لبنس، المسؤول عن تنسيق جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة كورونا، بمصافحة حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي بكوعه عند وصول طائرة نائب الرئيس الأمريكى إلى الولاية، كما صافح عدد أخر من المسؤولين بالطريقة ذاتها.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 14 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 240 أخرين.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن المبلغ المخصص لمكافحة الفيروس هو أكبر من المبلغ الذى كان قد طلب الرئيس ترامب من الكونجرس تخصيصه وهو 2.5 مليار دولار.