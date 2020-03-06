أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، استبعاد أليسون بيكر حارس الريدز، من مباراة بورنموث، غدا السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أليسون قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي، بكأس الاتحاد، بسبب الإصابة، وبعد أن خضع للمسح بالأشعة لإثبات مدى جاهزيته، أثبتت الفحوصات أنه لا يستطيع اللعب أمام بورنموث.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بورنموث، اليوم الجمعة، قائلًا:" لسوء الحظ أليسون خارج مباراة الغد".

وأضاف:" لقد تعرض لحادث صغير أثناء التدريب قبل مباراة تشيلسي، وظننا جميعًا أنها لا شئ يذكر، ولكنه كان من الواضح أنه لن يلعب وسيجلس على مقاعد البدلاء".

وواصل:" لم نكن بحاجة للمجازفة بأليسون، لذا أخرجناه من قائمة التشكيل، ثم خضع للأشعة في اليوم التالي واكتشف الأطباء وجود مشكلة ما، لذلك هو الأن خارج القائمة، وسننتظر للإسبوع المقبل بالتأكيد للوقوف على أخر تطورات الحالة".

وتطرق كلوب للكشف عن طبيعة الإصابة، قائلًا:" إنها عضلة خفيفة في منطقة الفخذ، أنت كصحفي يمكنك أداء عملك وأنت مصاب بها، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لحارس المرمى المحترف".