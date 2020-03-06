شدد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية الأسبق، على ضرورة حصول كل من يملك صوتًا وأداءً جيدًا على كارنيه العضوية بالنقابة.

وقال أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الخميس، إن الشرط للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية لا بد أن يشتمل على الغناء وفقًا لحدود الالتزام والآداب العامة.

واستطرد: « لا أنا مع المنع المطلق ولا مع المهرجانات»، مشيرًا إلى أن الرقابة على المصنفات هي فقط المنوطة بإخلال كلمات الأغاني بالآداب العامة وليست نقابة المهن الموسيقية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع 16 من مغنيين المهرجانات في مقدمتهم «حمو بيكا ومجدي شطا والديزل، وجميع الفرق التي تقدم أغاني المهرجانات».