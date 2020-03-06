روسيا تتوقع دعم بريطانيا لعقد قمة القوى النووية الخمس

توقع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قبول بريطانيا عقد قمة للقوى النووية الخمس بعد موافقة سائر الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على هذه المبادرة.

وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أمس الخميس، إن الاقتراح بعقد القمة حظي بدعم علني من كل من فرنسا والصين وكذلك الولايات المتحدة.

وأوضح أنه سيسعى إلى بلورة جدول أعمال سيتيح لزعماء الدول خوض حوار مباشر ومعمق حول القضايا الأكثر إلحاحا، وقضية الحد من الأسلحة ضمنها لكنها ليست في مقدمتها.

وكان بوتين اقترح - في كلمة ألقاها في القدس أمام منتدى ذكرى الهولوكوست، في يناير الماضي - عقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة القضايا الدولية الأكثر إلحاحا.