أعربت رانيا محمد، سائقة ميكروباص، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير ميكروباص يعمل بالغاز لها؛ يتم دفع ثمنه من خلال شروط ميسرة.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لها مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، قائلة: «ربنا يخليك يا ريس، أنا بحبك جدًا ومعلقة صورتك في البيت، بجد أب، عوضني عن الأب اللي أنا اتحرمت منه».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بتوفير ميكروباص يعمل بالغاز ؛ لرانيا محمد «سائقة ميكروباص»؛ من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، سيتم دفع ثمنه بالتقسيط، من خلال شروط ميسرة.