بلباو يصعد لمواجهة سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لحق أتلتيك بلباو بغريمه التقليدي ريال سوسيداد، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه غرناطة 1 / 2 ، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان بلباو فاز ذهابا 1 / صفر، ليتأهل إلى المباراة النهائية بعد نهاية المباراتين بنتيجة 2 / 2، ليتأهل وفق قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتقدم غرناطة في الدقيقة 48 عن طريق كارلوس فيرنانديز، قبل أن يضيف هيرمان سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 سجل يوري بيرشيش هدف بلباو الوحيد، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام جاره وغريمه التقليدي ريال سوسيداد في مباراة ديربي إقليم الباسك.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 أبريل المقبل في ملعب "سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.