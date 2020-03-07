تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن مباراة نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك عقب التأهل على حساب الترجي التونسي في مباراة ربع النهائي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس.

وخسر الزمالك إياب ربع النهائي بملعب رادس بهدف نظيف، ولكنه تأهل مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة ( 3 – 1 )، ليحجز الأبيض بطاقة العبور بمجموع مباراتين ( 3 – 2)، ومن المقرر أن يواجه في نصف نهائي الفائز من مواجهتي مازيمبي والرجاء المغربي.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«نصف النهائي سيكون مهما للغاية، سواء مواجهة مازيميي أو الرجاء الفريقان كبيران، والأمور لن تكون سهلة علي».

وأَضاف:« نعلم أننا سنخوض المباراة الأولى خارج ملعبنا وهذا سلاح ذو حدين، بينما مواجهة الإياب في ملعبنا وسيكون هناك جماهير محفزة وراء الزمالك».

يذكر أن كارتيرون كان قد قاد من قبل فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي، ونجح مع الأول في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2015.