إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهم قرص «غلة» ملوث

أصيب طفلين بحالة تسمم؛ إثر تناولهم غلة ملوثة الأقراص السامة بقرية بمركز دمنهور.



في البداية، تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى إيتاي البارود بوصول طفلين للمستشفى بادعاء التسمم؛ إثر تناول غلة ملوثة.



بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز أيتاي البارود إصابة كل من"تلين يوسف شعبان" 3 سنوات، ومقيم بقرية دنشال مركز دمنهور، وأنس أحمد محمد" ٣.٥ سنة مقيم دنشال.



تم نقل الطفلين المصابين لمركز السموم بمستشفى أيتاي البارود العام وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.