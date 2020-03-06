أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، بأن 6 من موظفي البنك توفوا مؤخرا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقال عبد الناصر همتي، في تدوينة نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس».

وأضاف: «بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد».

وتابع: «على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك».

وتوفى مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، أمس الخميس، بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 3513 حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات 107 حالة وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الخميس، إلى أكثر من 3012 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 96 ألف إصابة.