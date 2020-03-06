مؤشرات غير رسمية لانتخابات البرلمان الإسرائيلي: فوز الليكود بـ36 مقعدا والكتلة اليمينية بـ58

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أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي نشرتها أمس الخميس، اللجنة المركزية للانتخابات، فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ36 مقعدا، والكتلة اليمينية بـ58مقعدا.

وبحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، جاءت النتائج غير الرسمية للانتخابات التي جرت يوم الاثنين الماضي على النحو التالي:

-الليكود: 36مقعدا.

- حزب أزرق أبيض: 33مقعدا.

-القائمة العربية المشتركة: 15مقعدا.

-حزب شاس: 9 مقاعد.

- حزب( يهودية التوراة الموحدة): 7مقاعد.

-حزب إسرائيل بيتنا : 7 مقاعد.

- حزب العمل - جيشر - ميرتس: 7مقاعد.

-حزب يمينا: ​​6 مقاعد.

وبذلك تحصل الكتلة اليمينية 58 مقعدا، أي أقل من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بثلاثة مقاعد.

وهذا الأرقام لم تتضمن ستة مراكز اقتراع يتم إعادة فرز الأصوات بها بسبب مشكلات.

وسوف تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية الثلاثاء المقبل.

وقبل نشر اللجنة المركزية للانتخابات هذه الأرقام، طالب حزب الليكود في دعوى قضائية اليوم الخميس بإعادة فرز الأصوات والتحقق من بروتوكولات كل مركز اقتراع،وبعدم نشر نتائج الانتخابات.

من جهته، قال بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض: "في بلد ديمقراطي، يجب احترام نتائج الانتخابات وقرار الناخبين".