مجلس الشيوخ يوافق على تخصيص نحو 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يتضمن تخصيص 8ر7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان مجلس النواب قد أقر أمس الأربعاء مشروع القانون بأغلبية 415 عضوا مقابل رفض اثنين.

وكانت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي، التي طرحت الإجراء على المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قالت إنه "لابد أن نسن هذا القانون سريعا، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2ر2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لما سيقره الكونجرس باعتباره مناسبا أيا كان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما لايقل عن 11 حالة وفاة.