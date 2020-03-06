أمريكا: منع سفينة سياحية من الرسو في سان فرانسيسكو بسبب كورونا

من المتوقع أن لا ترسو سفينة بحرية محتجزة قبالة ساحل كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، حيث يدرس المسؤولون الاتحاديون أين سيجري توجيه السفينة، في الوقت الذي تجرى فيه فحوصات لبعض ركابها وطاقمها تخوفا من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تتوقف السفينة في المكسيك لكن تم تحويل مسارها بعد أن ثبت إصابة رجل من كاليفورنيا كان على متن رحلة سابقة بالفيروس. وتوفي أمس الأول الأربعاء، وأصبح أول حالة وفاة بالفيروس في الولاية.

وكانت الشركة المشغلة تخطط لرسو السفينة "جراند برنسيس" في سان فرانسيسكو، لكن مسؤولي المدينة قالوا يوم الخميس إن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى جانب سلطات الولاية، سيقررون مكان رسو السفينة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنهم بحاجة إلى موقع يمكن من خلاله نقل أي مسافر تثبت اصابته إلى منشأة علاج دون تعريض المجتمع للخطر. وهرع مسؤولو الصحة الاتحادية في كاليفورنيا ومجموعات إجراء الفحوصات الطبية إلى السفينة عبر مروحية يوم الأربعاء لإجراء الفحوصات اللازمة للركاب والطاقم .