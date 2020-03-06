ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير في بنجلاديش اليوم إلى 22 شخصا

أعلنت الشرطة في بنجلاديش إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في عدة حوادث طرق في أجزاء مختلفة من البلاد اليوم الجمعة.

وقال الضابط إرشاد الحق بويان إن ثمانية أشخاص قتلوا في مكان الحادث الأول،بعدما اصطدمت حافلة صغيرة تقل 13 راكبا بشجرة وسقطت في مصرف في منطقة هابيجانج الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة دكا.

وأضاف بويان أن شخصا تاسعا توفى بعد ذلك متأثرا بجراحه في المستشفى.

وقبل ذلك بساعات، قُتل ستة أشخاص آخرين عندما اشتعلت النيران في حافلة صغيرة بعد اصطدامها بحافلة ركاب في منطقة براهمانباريا المجاورة. وقال ضابط الشرطة معين الإسلام إن رجال الإطفاء أخرجوا جثث خمسة ضحايا من داخل المركبة. فيما توفي الضحية السادسة في المستشفى.

وتم انقاذ أربعة أشخاص من الحطام ونقلوا إلى دكا، على بعد نحو 90 كيلو مترا، لتلقي العلاج من اصابات الحروق.

وقال معين الإسلام إنه يشتبه في أن السرعة الزائدة هي التي تسببت في تلك الحوادث.

وتوفي اثنان من راكبي الدراجات النارية في ضواحي سافار في دكا عندما صدمتهما حافلة مسرعة في الصباح وتوفي اثنان آخران عندما سقطا في قناة من جسر قيد الإنشاء في سوناجازي في منطقة شرق فيني ، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال ضابط شرطة الطريق شحادة حسين إن راكب الدراجة النارية الخامس مات بعد أن صدمته حافلة صغيرة من الخلف على طريق دكا-شيتاجونج السريع في منطقة كوميلا.

وذكر ضابط الشرطة محمود عدنان إن اثنين من المارة لقيا حتفهما في منطقة ميمينسينج الشمالية عندما اصطدمت شاحنة محملة بالأسماك بسيارة متوقفة عند معبر ميراباري على طريق داكا ماينسينج السريع.