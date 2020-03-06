العراق يغلق المنافذ الحدودية البرية مع إيران بسبب كورونا

قررت السلطات العراقية إغلاق المنافذ الحدودية البرية كافة مع إيران، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية الحدث»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقررت السلطات إبقاء الحركة التجارية مع إيران عبر المنافذ البحرية.

كما قررت السلطات في العراق استمرار تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية حتى الـ21 من مارس.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم الجمعة وفاة 124 حالة من أصل 4747 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.