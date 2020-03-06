الخارجية الفرنسية: المهم أن يثمر الاتفاق الروسي التركي حول إدلب عن وقف فعال للقتال

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أهمية أن يسفر الاتفاق الذي توصلت له موسكو وأنقرة بشأن محافظة إدلب السورية، أمس الخميس، عن وقف فوري وفعال للأعمال القتالية.

وقال متحدث باسم الوزارة الفرنسية، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إن "فرنسا والدول الشريكة تأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي عُقِد بين روسيا وتركيا أمس. والمهم أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف فوري وفعال للأعمال القتالية، على أن يكون وقفا مستداما وقابلا للتحقق".

وتابع المتحدث: "نجدد دعوتنا إلى ضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والوصول التام إلى المساعدات الإنسانية".

وأكد المتحدث أن فرنسا تحشد جهودها على المستويين الوطني والأوروبي؛ لمنح المدنيين في منطقة إدلب مساعدات إنسانية مكثفة، مضيفا أن نحو مليون من سكان هذه المنطقة نزحوا من منازلهم ويعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

وأسفرت المحادثات المطولة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في موسكو، أمس الخميس، عن توقيع وثيقة تمثل ملحقا لمذكرة التفاهم الروسية التركية حول إدلب، التي تم توقيعها في منتجع سوتشي الروسي في سبتمبر العام 2018.

ونصت الوثيقة على إجراءات عدة من شأنها وقف المواجهات التي اندلعت بين القوات الحكومية السورية ووحدات الجيش التركي في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، في 27 فبراير الماضي.