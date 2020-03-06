تركيا ترفض جميع قرارات اجتماع الجامعة العربية

رفضت وزارة الخارجية التركية، جميع قرارات جامعة الدول العربية التي تستهدف تركيا وتتضمن ادعاءات لا أساس لها.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الخميس،"نرفض كل القرارات التي تضم إدعاءات لا أساس تستهدف بلادنا، والتي صدرت عن اجتماع وزراء الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس الجاري"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وشددت الخارجية على احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفا بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار.

ولفت البيان إلى أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية.

واستطرد موضحًا أن "بعض دول الجامعة العربية تتهم بلادنا باتهامات باطلة، وما هي إلا محاولات عقيمة منها للتغطية على أنشطتها المدمرة بالمنطقة".

وتابع البيان "فكما هو معلوم، فإن تلك الدول لم تكتف بتجاهل المآسي الإنسانية التي تشهدها بعض الدول العربية، إنما تلعب دورا في وقوعها أيضا، من خلال دعم أنظمة بعض تلك الدول، وقادة الميليشيات، والمجموعات العنصرية، والتنظيمات الإرهابية".

ودعت الخارجية في الختام الجامعة العربية لاتخاذ دور إيجابي في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة، بدلا من مواقفها العدائية تجاه تركيا.

كانت الجامعة العربية أدانت التواجد العسكري التركي في بعض الدول العربية، وطالبت بانسحاب القوات التركية من جميع الدول العربية التي تتواجد فيها.

يشار إلى أن تركيا تنشر قوات في شمال سوريا، وفي بعشيقة شمال مدينة الموصل العراقية وفي ليبيا.