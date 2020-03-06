 الجزائري بودبوز يقود سانت إيتيان لتأهل مثير إلى نهائي كأس فرنسا - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2020 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الجزائري بودبوز يقود سانت إيتيان لتأهل مثير إلى نهائي كأس فرنسا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 10:37 ص

اقتنص سانت إيتيان بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه القاتل 2 - 1 على ضيفه رين مساء الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر رين بالتسجيل عبر لاعبه مباي نيانج في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لكن تيموثي كولودزيكاك، أدرك التعادل لسانت إيتيان في الدقيقة 43.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء للوقت الإضافي، أحرز الجزائري المخضرم رياض بودبوز هدف الصعود القاتل لسانت إيتيان في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار، ضرب سانت موعدا في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان، الذي اكتسح مضيفه ليون 5 - 1 أول أمس الأربعاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك