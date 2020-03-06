«جوتيريش» يعرب عن أمله أن يؤدي الاتفاق التركي الروسي إلى وقف دائم للقتال بإدلب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله في أن يؤدّي الاتّفاق التركي الروسي حول إدلب إلى وقف فوري ودائم للعمليات القتالية يصب في مصلحة السكّان.

وقال جوتيريش - في بيان، أوردته قناة "العربية" - "إنّه أخذ علمًا بالاتّفاق التركي الروسي"، مشيرًا إلى أنّ سكّان شمال غرب سوريا تحمّلوا معاناة هائلة .. داعيا أيضًا للعودة إلى العمليّة السياسيّة لإنهاء الحرب في سوريا.

من جانبه.. قال مصدر دبلوماسي أممي "إنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم، اجتماعًا مغلقًا بطلب من روسيا لتشرح للمجلس محتوى القرار الذي توصّلت إليه مع تركيا.

ويسود هدوء "نسبي" منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بعد دخول الاتفاق التركي الروسي حول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، وهو اتفاق يُرتقب أن يضع حداً لأسابيع عدة من المعارك العنيفة في نطاق محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد وحيث تدخلت تركيا عسكرياً ضدّ قوات نظام بشار الأسد المدعوم روسيًا.