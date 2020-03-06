مصرع وكيل وزارة أوقاف السويس وآخر بعد انقلاب سيارتهما على طريق «الزعفرانة- بني سويف»

لقي وكيل وزارة أوقاف السويس محمد عجمي محمود علي ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية سابقا مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق (الزعفرانة - بني سويف الجديد) بعد البوابة بحوالي 3 كيلو مترات اتجاه الزعفرانة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اللواء زكريا صالح إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق (الزعفرانة - بني سويف الجديد)، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا بداخلها، ووجه مدير الأمن على الفور بسرعة نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشخصين هما "محمد عجمي محمود علي" (46 سنة) وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس و"هاني محمد أحمد إسماعيل" (58 سنة) وكيل وزارة بالأوقاف بالشرقية سابقا، ومقيمان بمحافظة أسيوط، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.