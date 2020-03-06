الداخلية التونسية: العملية الإرهابية استهدفت تشكيلات أمنية في منطقة البحيرة

أفاد الناطق باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني، الجمعة، أن العملية الإرهابية استهدفت تشكيلات أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2.

وأضاف خالد الحيوني أن القوات الأمنية حاصرت مكان العملية وتجري عمليات بحث عن المتورطين، مشيرا إلى أن السلطات تجري تحقيقات موسعة للكشف عن كل من تعاون مع الانتحاريين.

وصرح بأن "العملية الإرهابية الجبانة واليائسة تدل على هزيمة واندحار تلك العناصر أمام نجاحات مؤسساتنا الأمنية والعسكرية".

وأفاد الحيوني بأن قوات الأمن تخوض حربا يومية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد المتحدث على أن العملية الأخيرة تزيد قوات الأمن إصرارا على مطاردة كل بقايا الإرهابيين أينما كانوا ودون هوادة.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت إن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، كما أسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

إلى ذلك، تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مقطع فيديو يظهر قيام فرق أمنية بمداهمة أحد الأحياء بالكرم عقب العملية الإرهابية التي جدت صباح الجمعة.

يذكر أن منفذي العملية ينتميان إلى منطقة الكرم وقد كانا يقضيان عقوبة بالسجن بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، حيث أوضح مصدر أمني في تصريح لـ"موزاييك" أن أحدهما غادر السجن حديثا.