رئيس وزراء ولاية ألمانية يدعو إلى حماية الحدود الأوروبية والضغط على أردوغان

طالب أرمين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، إلى تبني موقف حاسم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تفاقم الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية التي تمثلها حدود اليونان مع تركيا.

وقال لاشيت في تصريحات لصحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و "فيستفالن بلات" الصادرتين اليوم الجمعة: "لا بد من زيادة الضغط على أردوغان حتى يدع هذه اللعبة، بما تتضمن من خوض حرب في إدلب ووضع أوروبا تحت الضغوط باستخدام اللاجئين".

وأضاف لاشيت الذي يعتزم ترشيح نفسه لمقعد قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي: "من الواضح أن ما جرى في 2015 لا يجب أن يتكرر".

كان مئات الآلاف من اللاجئين وصلوا في ذلك العام إلى ألمانيا.

وأوضح لاشيت قائلا: "السلوك الأوروبي صائب: وهو حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعدم التصرف وفقا لإعطاء الانطباع بترك جماعات منهم للدخول إلى أراضي الاتحاد، وهذا ما يريده الخضر، ولكن هذا سيؤدي فقط إلى مزيد من الراغبين في الدخول إلى أوروبا".

كان أردوغان أعلن يوم السبت الماضي عن فتح الحدود إلى الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين، ما دفع آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية بينما يتمسك الكثيرون منهم بالبقاء داخل المناطق التركية.