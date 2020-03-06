تعرف على الحيوانات التي استخدمها العلماء في رحلة العثور على لقاح كرورنا

تتدافع المختبرات للعثور على الحيوان المناسب الذي يمكن من خلاله استخلاص لقاح فيروس كورونا الذي يهدد العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.

وقالت ليزا جرالينسكي، عالمة الأحياء المجهرية وأستاذة مساعدة في علم الأوبئة التي تدرس الفيروسات التاجية في جامعة نورث كارولينا، إن هناك معامل ركزت على اللجوء للعينات السابقة من الفئران التي استخدمت عند ظهور السارس وتم تخديرها عند ضخ فيروس كورونا في الأنف منعًا للعطس ولكن حتى الآن لم تظهر النتائج أن هذه القوارض قادرة على محاربة الفيروس الجديد، وفقًا لموقع " statnews".

وأضافت أن من الحيوانات الأخرى التي تم استخدامها في المعامل، هي قرود المكاك والمارموت والقرود الخضراء الإفريقية والمارموست، حيث أنه لا يمكن استخدام أي لقاح وتجربته على البشر إلا بعد التأكد من أنه آمن بالكامل.

وأوضح ستانلي بيرلمان، طبيب أطفال وأخصائي في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أيوا ومتخصص في فيروسات كورونا، أنه ليست كل الحيوانات قابلة للاستخدام في المختبرات لإيجاد لقاح كورونا؛ لأن هناك أنواعًا لا يظهر عليها أعراض المرض وتكون مريضة وجهازها المناعي يقاوم بشكل خفي ولذلك يركز العلماء على الحيوانات التي تقبل أجسادها الكشف عن المرض وأعراضه ومدى الشفاء منه.

وأشار إلى أن أغلب المعامل استخدمت الحيوانات التي ساعدت في توفير لقاحات للأمراض الخطيرة السابقة ولكن مدى نجاحها هذه المرة غير معلوم، ولكن بعد فحص طويل توصل الباحثون في المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة إلى أن الهامستر السوري الذهبي نموذجًا ممتازًا في تجارب لقاحات كوفيد 19.

أما كانتا سوباراو، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمراجع والأبحاث حول الإنفلونزا في ملبورن – أستراليا، فقال إن الفيروس التاجي يميل إلى تكسير جزئيات الخلايا في الجسم ليتمكن من الدخول، موضحًا أن هذا لم يحدث عند بعض الحيوانات التي تم اختبارها من المكاك والماوس ولذلك حتى الآن التوصل للقاح نهائي صعبًا.

وأضاف أن هناك باحثون في ووهان عملوا تحت قيادة عالم الفيروسات شي تشنج لي، اكتشفوا أن الفيروس يثبت في الخنازير والخيول والزباد وليس الفئران العادية وهذه نتيجة جيدة لأن تقلل من دائرة البحث.

وأوضح أن هناك طريقة لضم الفئران إلى رحلة البحث عن لقاح لأنها نجحت في إنقاذ البشرية سابقًا حينما انتشر السارس، وهي إدخال جزئيات الفيروس في الجهاز التنفسي مباشرةً أو تمرير الفيروس للفئران مرارًا وتكرارًا حتى يتطور لإصابتها.

وأشار إلى أنه منذ 15 عامًا، صمم مختبر بيرلمان بالولايات المتحدة بعض الفئران المعدلة وراثيًا لتتعامل مع الفيروسات الخطيرة وكانت بمثابة النجاة عندما تفشى مرض السارس ولكن بعد 5 سنوات من ذلك كان هناك قرارًا للتخلص منها من المختبر وتم تجميد الحمض النووي الخاص ببعضها وإرساله إلى مختبر آخر يدعى "جاكسون" لحفظها.

وأوضح أن مختبر "جرالينكسي" كان يستعد لفعل الأمر ذاته هذا العام ولكن قبل أسبوع من قتل الفئران تم الإعلان عن نوع غريب من الالتهاب الرئوي في ووهان بالصين وبذلك بدأت التجارب الفورية على القوراض في محاولة لإيجاد لقاح.

وعلقت كاثلين لوتز، مديرة مستودع الفأر في مركز الأمراض النادرة بالولايات المتحدة، قائلة إن بدء التجارب على الفئران لا يعني أن النتيجة ستظهر فورًا بل ستكون جاهزة بحلول أبريل أو مايو المقبل بسبب تجهيز الحيوانات للمرور بالتجربة.

وقالت إنه في الوقت ذاته، يعمل مختبر "بيرلمان" على زرع مستقبلات بشرية في رئات القوارض لعمل تجارب أكثر دقة على لقاح الفيروس ومعرفة جميع مراحله منذ الإصابة حتى الموت.