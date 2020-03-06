النيابة تأمر بحبس عامل حرق زوجة خالة وطفلتيها بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس عامل بورشة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لحرقه المنزل انتقامًا من خاله، ما تسبب في وفاة زوجة خالة وطفلتيها متأثرين بإصابتهم بحروق وحالات اختناق جراء الحريق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بناحية "منشية أبو حجازي"، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بمنزل مبني بالطوب الأحمر ومعروش بالأخشاب.

أسفر الحريق عن مصرع كلًا من: "عبير.ال.م" 27 سنة، ربة منزل، وطفلتيها "حنين.خ.ج" 7 سنوات، و"حور" 5 سنوات؛ جراء إصابتهن بحالات اختناق وحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وبسؤال "محمد.ش" 35 سنة، مالك المنزل، أفاد بحدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.غ.ع" 21 سنة، عامل بورشة، ونجل شقيقة زوج المتوفية، والذي حرق المنزل انتقاما من خاله بسبب خلافات بينهما، وجرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان أسباب الوفاة.