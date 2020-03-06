منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في الإرهابية في تونس

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت صباح اليوم بتونس العاصمة واستهدف بها إرهابيان دورية أمنية بالشارع المقابل للسفارة الأميركية ما أسفر عن مصرع شرطي.

وقالت المنظمة -في بيان اليوم الجمعة- إن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وأضافت أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب غضب الله تعالى، مؤكدة أن الإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب.

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحية، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.