ميركل وأردوغان يبحثان هاتفيا أوضاع المهاجرين في إدلب

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أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب الاتفاق الذي تم بين روسيا وتركيا على الهدنة في مدينة إدلب شمالي سورية.

وجاء في بيان من قصر الرئاسة في أنقرة مساء اليوم الجمعة، إن الاتصال انصب على بحث الوضع في إدلب وموضوع الهجرة.

وقال أردوغان لميركل إن "قواعد تنظيم الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا" غير مفعلة، ولابد من إعادة النظر فيها.

كان أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مساء أمس الخميس، على هدنة في منطقة إدلب التي تعد حصنا من حصون المتمردين في سورية.

وكان الوضع تفاقم هناك مؤخرا بسبب تقدم القوات السورية بدعم روسي ما أدى إلى فرار مئات الآلاف من السكان إلى الحدود التركية.

أدى ذلك إلى مخاوف كبيرة في تركيا التي تؤوي وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ملايين السوريين.

وكرد فعل من جانب أردوغان أعلن السبت الماضي عن فتح الحدود بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

وتوجه آلاف المهاجرين واللاجئين في أعقاب ذلك إلى الطرق المؤدية إلى الحدود التركية اليونانية.