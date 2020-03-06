بالفيديو - صلاح ينهي استعداداته لمواجهة بورنموث وعينه على كتابة التاريخ

خاض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، استعداداته الأخيرة لمباراة بورنموث، التي ستقام غد السبت، ضمن الأسبوع 28، على ملعب أنفيلد رود.

ويسعى صلاح لقيادة فريقه من أجل العودة للانتصارات بعدما خسر في آخر مباراتين أمام واتفورد في الدوري ( 3 – 0 )، وكأس الاتحاد الإنجليزي ( 1 – 0 ).

ويدخل صلاح المباراة وعينه على كتابة التاريخ، حيث إذا نجح في التسجيل في مرمى بورنموث غد السبت، ستكون المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها بمرمى بورنموث، وسيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في جميع المواجهات المباشرة أمام نفس الخصم، في 6 مباريات متتالية.

كما يسعى صلاح للارتقاء لصدارة ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يمتلك الفرعون 15 هدفا، وبينه وبين الهداف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هدفين.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ79 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز 18 برصيد 27 نقطة.