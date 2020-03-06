الأسهم الإيطالية تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

هبط المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو، مؤشر "إف.تي.إس.اي- ميب" بنسبة 4 % إلى أقل من 20700 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي.

وفي ذات الوقت، ارتفع الفرق بين سعر العائد على السندات الحكومية الإيطالية ذات العشر سنوات والسندات الألمانية القياسية ليصل إلى حوالي 180 نقطة أساس، وهو مستوى لم يصل إليه منذ أغسطس.

يذكر أن الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والسندات الألمانية باعتبار الأخيرة القياسية للسندات الأوروبية يعكس مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لإيطاليا. وارتفاع الفارق يشير إلى تزايد قلق المستثمرين.

يأتي ذلك فيما تتراجع ثقة المستثمرين في إيطاليا التي تواجه أكبر انتشار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين الدول الأوروبي. وكان شهر أغسطس الماضي قد شهد ذروة أزمة سياسية داخل الحكومة الائتلافية في إيطاليا.