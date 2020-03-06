صالون السينما الوثائقية بالهناجر يناقش فن المصريين الفراعنة

استضاف صالون «السينما الوثائقية»، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أمس الأول الخميس، ندوة بعنوان «صنعة الفنان المصرى القديم»؛ لمناقشة دور الفن والصناعة اليدوية فى حضارة مصر القديمة؛ والتى ظهرت فى منحوتات المصرى القديم وجدارياته الخالدة.

أدار الندوة المخرج أحمد فؤاد درويش، بحضور دكتورة صفية القبانى، نقيبة التشكيليين، والدكتور أحمد الجناينى، رئيس أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب، والدكتور حسين على رئيس قسم الفلسفة بجامعة عين شمس والناشطة النسائية كريمة الحفناوى.

بدأ درويش حديثه بالإشارة إلى أن بداية أغلب الفنانين هى الرسم، الذى يعد أولى المراحل فى المسيرة التعبيرية للحضارة الفنية، مشيرا إلى أن طريق معرفتنا للحضارة المصرية جاء عن طريق الفن، وأن حضارة مصر يمكن أن توصف بأنها «حضارة تشكيلية».

وعرض درويش كتاب «Egyptian Drawing» للكاتب ويليام بيك، والذى تناول دراسة دقيقة للفن فى الحضارة المصرية القديمة وتاريخها، موضحا أن هناك تأثيرا للواقع السياسى على الفن فى مصر القديمة؛ والذى ظهر واضحا بعد توحيد قطرى مصر على يد مينا.

كذلك كان لوجود الملك أثر كبير على الحركة الفنية فى مصر القديمة، فقد كان حريصا على اختيار مهندسيه وفنانيه بعناية دقيقة، وأبرزهم إمحوتب صاحب فكرة بناء أول هرم.

وتابع درويش عرض الكتاب، ذاكرا أن الرسم والنحت، عند الفراعنة، لهما قواعد وقوانين؛ فمثلا كانت ترسم المرأة مضمومة الساقين تعبيرا عن الحياء، والرجل كان يظهر دائما مقدما قدما عن قدم تعبيرا عن السعى والإقدام، وأن لنحت الملك خصوصية كبيرة؛ حيث إن صوره لابد أن تكون أكبر من صورة من يشاركه، كذلك إتقان تفاصيل الوجه اعتقادا بأن الروح التى ستخرج من الملك فى العالم الآخر ستحتاج إلى صورة وتمثال حتى تسهل مهمة التعرف عليه.

وتم عرض فيلمين تسجيليين من إخراج درويش، ضمن مشروعه «فرعونيات درويش»، وأبرزت لقطات الفيلم الأول نماذج من نحت المصريين القدماء لحياتهم ومناسباتهم المهمة، مثل مواكب تقديم القرابين وغيرها.

كذلك تركز الفيلم الثانى على نشاط الصيد بصفة خاصة، وأبرز طرق وطقوس الصيد التى دونها المصرى القديم على جدران معابده، بالإضافة للصيد التى تقوم به بعض الحيوانات، والمنافسات بين الأحياء البحرية.

وناقش أحمد الجناينى تلك المشاهد، وأبدى إعجابه الشديد باللقطات التى أظهرها درويش عند إخراجه لعمله التوثيقى عن أحد أهم ما يميز حضارتنا القديمة، وهو الفن؛ مؤكدا أن «الفن والصورة البصرية بالتحديد أصبحت غائبة عن مفهومنا».

وأشار الجناينى إلى أن المصرى القديم هو من علم البشرية مفهوم الفن التشكيلى، ووضع قواعده السابقة «والتى تصلح بل تسبق عصرنا الحاضر».