ضبط تشكيل عصابي يقوده ميكانيكي لسرقة السيارات بالقاهرة والجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي يقوده ميكانيكي لسرقة السيارات بالجيزة والقاهرة.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام ،وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي،تفيد تكوين كل من: ميكانيكي (45 عاما)، مسجل خطر، مقيم دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط سبق اتهامه في 12 قضية "شروع فى قتل، سرقة وسائل نقل، مخدرات، خيانة أمانة شيك، تبديد" والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، وعامل (41 عاما) مقيم أسيوط سبق اتهامه في قضيتى تبديد، وسائق (37 عاما) وسابق إتهامه فى قضية "تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنتان، وعاطل (30 عاما) شقيق المتهم الثالث -مقيمان دائرة قسم الأهرام - تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات متخذين من نطاق أمنى القاهرة والجيزة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم 9حوادث بأسلوب كسر زجاج السيارة وتوصيل الأسلاك، بدوائر أقسام (ثان السلام، حدائق القبة بالقاهرة، الدقي، الأهرام، أول أكتوبر، العمرانية بالجيزة)

وبإرشادهم، جرى ضبط 5 سيارات بأماكن إخفائها فضلاً عن سابقة العثور على 4 سيارات من المبلغ بسرقتها.