لاعب بيلباو يبدي سعادته بقيادة الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا

أبدى يوري بيرشيش لاعب أتلتيك بيلباو سعادة بالغة بعد أن قاد الفريق للتأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم مساء أمس الخميس على حساب غرناطة.

وخسر بيلباو أمام غرناطة 1 - 2 أمس في إياب الدور قبل النهائي لكن بيلباو كان قد فاز ذهابا 1 - صفر، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2 - 2 وتأهل بيلباو بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكادت مباراة أمس أن تنتهي بفوز غرناطة 2 - صفر لكن بيرشيش خطف الهدف الحاسم لبيلباو في الدقيقة 81 ليهدي الفريق بطاقة التأهل.

وقال بيرشيش:" إنه واحد من أفضل الأيام بالنسبة لي بلا شك، هو أمر يحمل مذاقا خاصا وسأتذكره".

وأضاف في إشارة إلى النهائي المقرر أمام ريال سوسييداد في 18 أبريل المقبل:" عانينا كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة والآن نتطلع للفوز باللقب".

وتجدر الإشارة إلى أن أتلتيك بيلباو توج بلقب الكأس 23 مرة محتلا المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجها بالبطولة، خلف برشلونة الذي أحرز اللقب 30 مرة، لكن بيلباو أحرز اللقب آخر مرة في عام 1984 .