وزير الداخلية التونسي: إرهابيان استخدما عبوة تقليدية في التفجير

أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إن الارهابيين اللذين قتلا اليوم الجمعة، استخدما عبوة تقليدية الصنع في التفجير الذي هز محيط السفارة الأمريكية.

وأوضح المشيشي- في مؤتمر صحفي -أن الحصيلة الأولية للعملية الارهابية تتمثل في وفاة ضابط وجرح خمسة عناصر أمنية ومواطنة، وجميعهم حالتهم مستقرة ولا تنبئ بأي خطورة.

كما ذكر الوزير أن العنصرين الإرهابيين اللذين قتلا في التفجير الارهابي استخدما عبوة ناسفة تقليدية الصنع، وانه يجرى التحقيق للتوصل الى من ساعد في صنعها.

وقال الوزير الذي استلم منصبه حديثا في حكومة إلياس الفخفاخ "التفجير يعكس حالة من التخبط في صفوف الجماعات الارهابية ونحن سنلاحقهم في جميع الأماكن".