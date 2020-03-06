تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان للشهر الرابع على التوالي

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض للشهر الرابع على التوالي في يناير بعد زيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 9ر3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 287173 ينا (2702 دولارا) في يناير الماضي.

وجاء الانخفاض متوافقا تقريبًا مع متوسط ​​التوقعات بانخفاض بنسبة 4 في المئة من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة نيكي بزنس ديلي، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 8ر4 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من استمرار ضعف الإنفاق من قبل المستهلكين، رفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 في المئة إلى 10 في المئة في أول أكتوبر.

وقالت الوزارة إن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 1ر2 في المئة عن العام السابق إلى 484697 ينا في يناير، وكان هذا هو المكسب الأول منذ شهرين.

ولم تحقق الحكومة اليابانية بعد نموا اقتصاديا طويل الأجل وسط تباطؤ الاستهلاك وركود الأجور منذ تولي آبي منصبه في أواخر عام 2012.

ومن المتوقع أن يتلقى اقتصاد البلاد ضربة قوية أخرى من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نشأ في الصين.