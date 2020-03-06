الصحة السعودية تحث المتواجدين بإيران خلال 14 يوما بالإفصاح والتواصل الهاتفي

حثت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين السعوديين الذين تواجدوا في إيران خلال الـ14 يوما الماضية بضرورة التواصل الهاتفي.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص أرقام هاتفية سواء من داخل المملكة أو خارجها، "في إطار الحفاظ على صحة المواطن، وأسرته والمجتمع؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات قبل نهاية غدا السبت (7 مارس 2020)".

يُذكر أن إيران سجلت الجمعة وفاة 17 شخصًا بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 124 والإصابات إلى 4747 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس ارتفاع المصابين بفيروس كورونا الجديد الى خمسة سعوديين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا الجديد منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة.