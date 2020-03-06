أمطار وثلوج مصاحب للبرق والرعد في الدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار منذ ساعات، اليوم الأولى، صاحبها برق ورعد أضاء سماءها، وثلوج تساقطت بغزارة، وبشكل متواصل مما حول الشوارع لبرك من المياه بالمدن والقرى.