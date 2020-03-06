أمطار وثلوج مصاحب للبرق والرعد في الدقهلية



شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار منذ ساعات، اليوم الأولى، صاحبها برق ورعد أضاء سماءها، وثلوج تساقطت بغزارة، وبشكل متواصل مما حول الشوارع لبرك من المياه بالمدن والقرى.