مقتل 3 جنود أتراك جراء انفجار بريف الرقة السوري

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قُتل ثلاثة جنود أتراك في انفجار سيارة مفخخة في حاجز ببلدة بريف الرقة الشمالي اليوم الجمعة .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض، إن ثلاثة جنود أتراك على الاقل قُتلوا وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجز لهم في قرية الدامشلية جنوب غرب بلدة تل الحمام بريف الرقة الشمالي التابع لمنطقة "تل أبيض".

وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هذا أول استهداف للحواجز التركية بسيارة مفخخة في مناطق شرق الفرات".

وينتشر الجيش التركي وفصائل المعارضة في مناطق تل ابيض بريف الرقة الشمالي ورأس العين في محافظة الحسكة الغربي الشمالي التي تمت السيطرة عليها بعد إعلان تركيا انطلاق عملية نبع السلام في بداية شهر أكتوبر الماضي.