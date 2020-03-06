قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن القواعد الأدبية التي أصدرتها التنسيقية؛ هي مجموعة من الأدبيات التي تلزم التنسيقية وأعضاءها بالالتزام بأدب الحوار في التعامل مع الآراء السياسية المختلفة.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن هذه القواعد الأدبية تهدف إلى فتح قنوات من التواصل بين الأحزاب وبعضها؛ والتي تضم مجموعة من الآراء والأيدلوجيات الفكرية والسياسية المختلفة، ذاكرًا أن غرضها «العمل على أرضية واحدة»، لفتح قنوات من التواصل بين التنسيقية والجهات التنفيذية والقيادات السياسية.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تحقيق تلك الأدبيات، مضيفًا أنه كان يلزم وضع عدد من الضوابط؛ باحترام رأي الآخر وتقبله وهدم الإساءة أو التعرض وترسيخ لغة التحاور فيه بشكل يصل إلى المصلحة العليا للبلد لإحداث حالة من التنمية السياسية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب قد أصدرت قواعد أدبية لأعضائها من شباب الأحزاب والسياسيين مستندة على ميثاق العمل الخاص بها، ليس فقط لتنظيم عملها ولكن أيضًا في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، والعمل الجماعى القائم على تقبل الاختلاف.