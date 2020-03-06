لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 22 شخصا

شهد لبنان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 شخصا، بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي المخصص لمعالجة المصابين بالفيروس عن اكتشاف 6 إصابات اليوم الجمعة.

وقال المستشفى في تقريره اليومي "أجريت فحوصات مخبرية لـ 127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية".

وأضاف التقريرأنه "يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحّي"، مضيفاً أن الحالات الايجابية داخل المستشفى ارتفع عددها الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22 إصابة".

وأشار إلى أن حالة مريضين مصابين بالفيروس المستجد أحدهما من التابعية الايرانية والآخر لبناني في حين أن وضع باقي المصابين ال 19 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن في مؤتمر صحفي عن انتقال فيروس كورونا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائية للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازاً حديثاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التربوية أبوابها منذ 29 شباط/ فبراير الماضي، حتى 8 آذار الحالي، كإجراء احترازي منعاً لانتشار " كورونا" .

وأعلنت الجامعة اللبنانية مساء اليوم الجمعة استمرار تعليق الدروس والامتحانات في كافة كليات ومعاهد وفروع وشعب الجامعة اللبنانية لغاية صباح يوم الاثنين 16 مارس الجاري.

وأصدر وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار، الأسيوع الماضي قراراً حظر بموجبه النقل جواً وبراً وبحراً، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا وهي الصين، وكوريا الجنوبية وإيران، وإيطاليا.