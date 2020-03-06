تقارير: نقل واينستين إلى السجن بعد عملية جراحية بالقلب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قطب صناعة السينما الأمريكية المدان هارفي واينستين سينقل إلى السجن أمس الخميس، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب في سجن في مستشفى بمدينة نيويورك.

وكان من المفترض نقل قطب هوليوود الذي تحاصره الفضائح إلى سجن جزيرة ريكرز الشهير في المدينة بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية في محاكمته البارزة يوم الاثنين الماضي.

وقالت المحامية الرئيسية دونا روتونو، إنه تم تحويله إلى مستشفى بلفيو بسبب آلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف جودا إنجلماير المتحدث باسم واينستين لمجلة هوليوود ريبورتر أمس الخميس: "تم نقله إلى ريكرز بينما نتحدث الآن."

وقال إنجلماير، عن واينستين (67 عامًا)، "لقد أجريت له عملية قلب في مدينة ريكرز".

وسيصدر الحكم في مانهاتن يوم 11 مارس ضد رجل صناعة السينما الأمريكية الذي كان يتمتع بنفوذ قوي والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 29 عامًا.