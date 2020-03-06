كندا تستعد لاتخاذ تدابير لحماية الاقتصاد من انتشار كورونا المستجد

كشف وزير المالية الكندي، بيل مورنو، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة الفيدرالية تستعد لاتخاذ تدابير تهدف إلى حماية الكنديين واقتصاد البلاد من ظهور نوع جديد من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية بيل مورنو، في كلمة أمام النادي الكندي في تورونتو اليوم، إن الحكومة الفيدرالية ستعلن قريبا دعمها للكنديين الذين يخضعون للحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس المعروف باسم "كوفيد-19".

وأضاف أن الحكومة ستزيد من مخصصاتها لتعديل المخاطر في ميزانيتها القادمة لضمان استعدادها وقدرتها على الاستجابة لفيروس "كوفيد-19"، الذي تسبب في انخفاضات كبيرة في سوق الأسهم وأدى إلى إصابة عشرات الكنديين ومئات الآلاف غيرهم.

وتابع "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن ما سيعنيه هذا بالنسبة للاقتصاد الكندي يعتمد في نهاية المطاف على عمق وانتشار الفيروس الجغرافي، ولا يمكن معرفة هذه الأشياء، حتى تحدث"، مشددا على أن كندا تخطط لكل طارئ.

وقال مورنو إنه رأى بالفعل أن للفيروس تأثير على أسعار السلع والسفر وسلسلة التوريد العالمية وكذلك معنويات المستهلكين والشركات، مؤكدا أن الحكومة تواصل مراقبة التأثير على الشركات والعمال، ووعد بأن الحكومة لديها الأدوات اللازمة للرد بسرعة.