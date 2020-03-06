ترامب يستقبل نظيره البرازيلي في فلوريدا غدا

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في منتجعه الخاص في فلوريدا غدا السبت، حسبما أكد البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيلتقى بولسونارو في منتجع مار آلاجو، مشيرا إلى أن هذا كان بناء على طلب الرئيس البرازيلي.

وذكر البيت الأبيض في بيان في وقت لاحق: "كقادة لاثنين من أكبر اقتصادات نصف الكرة الأرضية (الغربي)، سيناقشان أيضا فرصا لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ سياسات التجارة الداعمة للنمو والاستثمار في البنية التحتية".