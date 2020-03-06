وزير الخارجية الألماني يرحب بوقف إطلاق النار في إدلب

أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تفاؤلا حذرا عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب، والذي من شأنه الحيلولة دون تصعيد تركيا وروسيا للوضع على الحدود السورية.

وقال ماس اليوم الجمعة، في تصريحات لإذاعة ألمانيا قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب: "كلا الطرفين ليس لديه مصلحة في أن يصبح هذا النزاع نزاعا تركيا-روسيا"، مضيفا أن ما يثبت ذلك هو الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي تم التوصل إليه متأخرا على حد تعبيره.

وذكر ماس أنه من المهم الآن الالتزام بهذا الاتفاق، موضحا أنه بالالتزام بوقف إطلاق النار وممارسة روسيا نفوذ على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ستتمكن المنظمات الإغاثية من مساعدة الناس في إدلب، وقال: "سيكون ذلك تطورا إيجابيا للغاية"، مضيفا أن الأمم المتحدة تبدأ الآن مع الطرفين محادثات حول سبل توصيل المساعدات.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فر من إدلب نحو 950 ألف شخص من إجمالي 3 ملايين مواطن في المنطقة.

وأعلن ماس عزمه طرح هذا الموضوع للنقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان ماس أعلن من قبل أن بلاده ستقدم للأمم المتحدة 100 مليون يورو إضافية لتوفير مأوى وإمدادات للمواطنين المأزومين في إدلب.

ورفض ماس مطالب بفرض عقوبات على روسيا. وذكر الوزير أنه بالرغم من أن هناك جدلا حول هذه المطالب داخل الاتحاد الأوروبي، "فإننا متفقون بالتأكيد الآن على متابعة كيفية تطبيق الاتفاق بين بوتين وأردوغان".

ويجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة مناقشات خلال اجتماع أزمة في زغرب حول الوضع في سورية. وكانت روسيا وتركيا اتفقتا مساء أمس الخميس على وقف إطلاق النار في إدلب، والذي دخل حيز التنفيذ ليلة الخميس/الجمعة.