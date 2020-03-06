 ترامب يوقع على مشروع قانون لإنفاق 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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ترامب يوقع على مشروع قانون لإنفاق 8.3 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 مارس 2020 - 5:36 م | آخر تحديث : الجمعة 6 مارس 2020 - 5:36 م

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون إنفاق بقيمة 3ر8 مليار دولار؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد،الذي وصفه بأنه "مشكلة غير متوقعة".

وقال ترامب - عقب توقيع مشروع القانون - إنه قد طالب بـ5ر2 مليار دولار إلا أنه حصل على 3ر8 مليار دولار.

وكان الكونجرس الأمريكي أقر مشروع قانون بتخصيص 3ر8 مليار دولار من أجل الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المتنامية بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

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