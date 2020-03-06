الخارجية الألمانية توصي بعدم السفر إلى مقاطعة بولسانو الإيطالية

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بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصت وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر دون ضرورة إلى مقاطعة بولسانو (جنوب تيرول) الإيطالية.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين إن الوزارة وسعت بذلك نطاق إرشادات السفر بالنسبة لإيطاليا.

وبحسب البيانات، يشمل التحذير من السفر غير الضروري الآن كل من مقاطعة بولسانو ومنطقتي إميليا-رومانيا ولومباردي ومدينة فو في مقاطعة بادوفا بإيطاليا.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للوزارة تتشاور على نحو دوري مع معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل بشأن هذه التوصيات.