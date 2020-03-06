الجزيرة يهزم اتحاد كلباء بهدفين في الدوري الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الجزيرة على مضيفه اتحاد كلباء 2 - 1 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الوحدة على ضيفه عجمان 1 - صفر.

وتقدم الجزيرة عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ريكاردو جوميز التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 71 عاد مبخوت ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليمنح الجزيرة ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على عجمان 1 - 0.

وسجل جاسبر باناديرو هدف المباراة الوحيد للوحدة في الدقيقة الرابعة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر.