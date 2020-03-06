الكرملين: بوتين يُبلغ الأسد بفحوى الاتفاق الروسي التركي حول إدلب

بوتين يعبر عن صدمته لـ«وحشية» الهجوم على سوق الميلاد في برلين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، بفحوى الاتفاق بين موسكو وأنقرة حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية.

وأفاد الكرملين - في بيان مساء اليوم الجمعة - بأن الجانبين أجريا اتصالا هاتفيا أطلع خلاله بوتين الأسد على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة يوم 5 مارس".

وذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي أكد لنظيره السوري أن تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية سيحقق الاستقرار في منطقة إدلب.

بدوره، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أشار الكرملين في بيانه، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لدعمه في مكافحة الجماعات الإرهابية والجهود المبذولة لضمان سيادة سوريا.