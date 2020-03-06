مدرب الأهلي السابق يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها غدا السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا صعبة جداً علي الفريقين.

وقاد محمد يوسف فريق الاهلي المصري للتتويج بآخر بطولة للقلعة الحمراء بدوري أبطال أفريقيا عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي كما كان مساعدا للأورجوياني مارتن لاسارتي في النسخة الماضية خلال مواجهة صن داونز.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إن مباراة الأهلي وصن داونز قوية وصعبة على الطرفين والحظوظ متساوية في التأهل للدور قبل النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وأضاف أن الأهلي يتفوق بفارق هدفين في مواجهة الذهاب وصن داونز يجيد لعب مباريات الإياب خاصة على ملعبه في بريترويا.

وقال إنه يتعين على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي البدء بنفس تشكيل مواجهة الذهاب مع الحفاظ علي بعض الأوراق الرابحة علي دكة البدلاء مثل وليد سليمان وأليو بادجي، وأضاف أن هناك بعض الأمور التي يجب أن يركز عليها لاعبو الأهلي وأهمها غلق المساحات أمام بطل جنوب أفريقيا والاستحواذ على كرة لأطول وقت ممكن.

وأوضح أن الأورجوياني ماوريسيو أفونسو هو أخطر وأهم لاعبي صن داونز ويجيد اللعب والتحرك في جميع المراكز الهجومية ويجب وضعه تحت رقابة لصيقة من قبل المالي أليو ديانج.

وأكد يوسف :"تطورت كرة القدم كثيرا في جنوب أفريقيا والأجواء هناك تساعد على تقديم أفضل ما لديك ".

وقال إنه يتوقع أن يتأهل الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا في هذه النسخة .

يذكر أن الأهلي فاز علي بطل جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت السبت الماضي بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.