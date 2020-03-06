وزيرة الهجرة تبحث تنفيذ فعاليات «مراكب النجاة» بالغربية الأسبوع المقبل

مكرم: إطلاق أسبوع برنامج التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة تحت شعار "نحن الأكثر إنتاجا"





بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أمس الجمعة، مع نائب محافظ الغربية أحمد عطا، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة صفاء مرعي، وممثلين لبرنامج تطوير التعلم الفني وجهاز تنمية المشروعات، استراتيجية العمل خلال أسبوع برنامج التعليم الفني والتدريب المهني، وفعاليات افتتاح مبادرة التوظيف وعرض نتائج المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إن الاجتماع استعرض فعاليات أسبوع برنامج التعليم الفني والتدريب المهني TVET، والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، ويضم مجموعة مختلفة من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم البدائل الآمنة من خلال مجموعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل.

وأضافت الوزارة، أن برنامج التعليم والتدريب المهني يستهدف كذلك تدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على ريادة الأعمال وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، إضافة إلى أنه سيقدم مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة، وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي.

وأوضحت أنه يستهدف تدريب 420 شاب وفتاة على مهارات سوق العمل في مراكز المحلة الكبرى، وسمنود، وزفتى، وكفر الزيات، وتدريب 550 شاب وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال، على أن يتم اختتام الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب المحافظة، إلى جانب معرض لعرض كافة منتجات المشروعات الصغيرة.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة، إن محافظة الغربية تعد المحطة الثالثة ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف من خلالها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في 12 محافظة مختلفة حول الجمهورية الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مكرم، أن المبادرة تتميز بالتعاون التام بين جميع الجهات، لحماية وتوعية أبنائنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بديل مناسب للشباب الراغب في الهجرة، إضافة إلى تأهيل وتدريب الشباب وفق أحدث الطرق، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمالة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم القرى الاكثر احتياجا، إضافة للترويج لمنتجات القرى المنتجة بمحافظة الغربية.